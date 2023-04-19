В Белом доме заявили о намерении США объявить новый пакет военной помощи Киеву 19 апреля

Официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что Соединённые Штаты 19 апреля объявят о новом пакете военной помощи киевскому режиму.

«Позднее сегодня администрация Байдена — Харрис объявит новый пакет оборонного содействия Украине... Объявление будет сделано Госдепартаментом и Министерством обороны», — цитирует её РИА Новости.

Отмечается, что пакет будет включать боеприпасы для РСЗО HIMARS и артиллерии.

Ранее сообщалось, что власти Соединённых Штатов намерены выделить $20 млн на усиление контроля за использованием правительством Украины выделяемых американской стороной прямых бюджетных средств.