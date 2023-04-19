В Белом доме заявили о намерении США объявить новый пакет военной помощи Киеву 19 апреля
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«Позднее сегодня администрация Байдена — Харрис объявит новый пакет оборонного содействия Украине... Объявление будет сделано Госдепартаментом и Министерством обороны», — цитирует её РИА Новости.
Отмечается, что пакет будет включать боеприпасы для РСЗО HIMARS и артиллерии.
Ранее сообщалось, что власти Соединённых Штатов намерены выделить $20 млн на усиление контроля за использованием правительством Украины выделяемых американской стороной прямых бюджетных средств.