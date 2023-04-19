Глава Пентагона надеется, что Швеция присоединится к НАТО до июльского саммита в Вильнюсе

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Глава Пентагона Ллойд Остин выразил надежду, что Швеция присоединится к Североатлантическому альянсу до саммита блока, который состоится в Вильнюсе в июле.
Глава Пентагона надеется, что Швеция присоединится к НАТО до июльского саммита в Вильнюсе
  • AP

Об этом он сказал в ходе пресс-конференции с министром обороны Швеции Полом Йонсоном.

«Для ясности, мы рассчитываем, что это случится до саммита в июле», — цитирует Остина РИА Новости.

Ранее турецкий министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу заявил, что Турция и Швеция пока далеки от согласия по поводу вступления страны в НАТО.

Официальный представитель турецкого президента Ибрагим Калын подчеркнул, что Швеция вступит в НАТО только после выполнения требования Анкары.

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