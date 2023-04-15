Власти Турции: Швеция вступит в НАТО только после выполнения требования Анкары

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Швеция сможет вступить в Североатлантический альянс только в случае выполнения основного требования Турции.
Власти Турции: Швеция вступит в НАТО только после выполнения требования Анкары
  • AP
  • © Olivier Matthys

Об этом сообщил официальный представитель турецкого президента Ибрагим Калын.

«В вопросе членства Швеции в НАТО мы придерживаемся объективных критериев. Наше основное требование — борьба с терроризмом. Когда Швеция выполнит его, она станет членом НАТО», — цитирует его ТАСС.

Калын отметил, что союзники Турции по НАТО должны быть солидарны с ней в вопросе противодействия терроризму.

Ранее генсек альянса Йенс Столтенберг заявил о намерении добиться ратификации членства Швеции в НАТО до саммита альянса 11 июля.

Турецкий министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу заявил, что Турция и Швеция пока далеки от согласия по поводу вступления страны в НАТО.

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