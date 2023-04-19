Песков назвал беспочвенными обвинения России в планировании диверсий на энергообъектах ЕС

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Обвинения европейских журналистов в якобы планах России устроить диверсии на энергетических объектах Евросоюза являются беспочвенными. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Песков назвал беспочвенными обвинения России в планировании диверсий на энергообъектах ЕС
  • РИА Новости

Ранее в СМИ появились сообщения о якобы «подготовке Россией диверсий» на энергообъектах в Европе.

«Эти средства массовой информации упомянутых стран, они ошиблись в своём расследовании. Они опять беспочвенно предпочитают во всем обвинять Россию», — сказал Песков на брифинге с журналистами.

Представитель Кремля призвал западные страны уделять больше внимания расследованию терактов на «Северных потоках».

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров выразил мнение, что надежд на национальные расследования взрывов на «Северных потоках» мало.

26 сентября 2022 года компания Nord Stream 2 AG сообщила о чрезвычайном происшествии на нитке газопровода «Северный поток — 2».

18 ноября служба безопасности Швеции сообщила, что данные расследования подтверждают информацию о том, что причиной ЧП на «Северных потоках» стала диверсия.

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