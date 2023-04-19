В МВД Турции обвинили Запад в давлении на Анкару и заявили о ненависти всего мира к США
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«Турция меняет свою историю. С выборами 14 мая она полностью изменится. Это не выборы Эрдогана, а выбор будущих поколений Турции, её полной независимости, поэтому США и Европа оказывают на неё давление», — цитирует его ТАСС.
Он также выразил мнение, что Соединённые Штаты продолжают активно терять авторитет. Вместе с этим он отметил, что Америка в настоящий момент находится в состоянии, когда «весь мир её ненавидит».
«Европы как таковой не существует, она является лишь составом в конвое Америки, без каких-либо особенностей», — добавил он.
Глава МВД Турции подчеркнул, что Европа испытывает всё нарастающие проблемы.
«Европейские лидеры постоянно дискредитируются, население континента стареет, там испытывают и будут продолжать испытывать сложности в экономическом развитии. Европа стала пешкой Америки в Африке, все африканские страны ненавидят эксплуатирующие их государства», — указал Сойлу.
Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал позором попытки Запада учить мир гуманности на фоне игнорирования страданий людей в Африке.