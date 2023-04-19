Лавров передал Мадуро приглашение посетить Россию от Путина
«Хочу передать вам послание президента Путина. Он также просил на словах передать вам свои самые теплее пожелания, приветы. У вас есть его приглашение посетить Россию в любой удобный момент», — цитирует РИА Новости Лаврова.
Мадуро отметил, что знает о плодотворной работе российской делегации в Бразилии и сейчас в Венесуэле.
Ранее Лавров прибыл в Венесуэлу.
В венесуэльском МИД заявили, что отношения России и Венесуэлы представляют собой прочный стратегический альянс.