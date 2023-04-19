Лавров передал Мадуро приглашение посетить Россию от Путина

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе встречи с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро передал ему приглашение посетить Россию от российского лидера Владимира Путина.

«Хочу передать вам послание президента Путина. Он также просил на словах передать вам свои самые теплее пожелания, приветы. У вас есть его приглашение посетить Россию в любой удобный момент», — цитирует РИА Новости Лаврова.

Мадуро отметил, что знает о плодотворной работе российской делегации в Бразилии и сейчас в Венесуэле.

Ранее Лавров прибыл в Венесуэлу.

В венесуэльском МИД заявили, что отношения России и Венесуэлы представляют собой прочный стратегический альянс.

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