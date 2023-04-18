Лавров: Россия и Венесуэла усилят сотрудничество в нефтедобыче

Россия и Венесуэла будут наращивать сотрудничество в нефтедобыче и разработке газовых объектов, сообщил глава российского МИД Сергей Лавров.

Об этом пишет ТАСС.

«У нас в планах многочисленные проекты в области нефтедобычи, разработки газовых месторождений, в сельском хозяйстве, медицине и фармацевтике, коммуникациях, космосе, в сфере новых технологий», — заявил Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Венесуэлы Иваном Хилем Пинто.

Ранее Лавров прибыл в Венесуэлу, где, в частности, встретился с венесуэльским лидером Николасом Мадуро.

В венесуэльском МИД заявили, что отношения России и Венесуэлы представляют собой прочный стратегический альянс.