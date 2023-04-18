ООН обвинила США в нарушении конвенции о привилегиях и иммунитете из-за слежки за Генсеком

Короткая ссылка
Организация Объединённых Наций выразила Вашингтону свою озабоченность и заявила, что слежка за коммуникациями Генсека организации и её высокопоставленных сотрудников несовместима с обязательствами Соединённых Штатов по Уставу ООН и соответствующей конвенции.
ООН обвинила США в нарушении конвенции о привилегиях и иммунитете из-за слежки за Генсеком
  • AP

Об этом сообщил официальный представитель Генсека организации Стефан Дюжаррик.

«Мы официально выразили принимающей стороне нашу обеспокоенность касательно недавних сообщений о том, что коммуникации Генсека и других высокопоставленных представителей ООН подверглись слежке и вмешательству со стороны властей США», — цитирует его РИА Новости.

Дюжаррик добавил, что подобные действия несовместимы с обязательствами Соединённых Штатов, перечисленными в Уставе ООН и конвенции по привилегиям и иммунитету ООН.

Ранее американская газета The Washington Post рассказала о недовольстве Генсека ООН Антониу Гутерреша из-за поездки в Киев на встречу с украинским президентом Владимиром Зеленским.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить