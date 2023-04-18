ООН обвинила США в нарушении конвенции о привилегиях и иммунитете из-за слежки за Генсеком

Организация Объединённых Наций выразила Вашингтону свою озабоченность и заявила, что слежка за коммуникациями Генсека организации и её высокопоставленных сотрудников несовместима с обязательствами Соединённых Штатов по Уставу ООН и соответствующей конвенции.

Об этом сообщил официальный представитель Генсека организации Стефан Дюжаррик.

«Мы официально выразили принимающей стороне нашу обеспокоенность касательно недавних сообщений о том, что коммуникации Генсека и других высокопоставленных представителей ООН подверглись слежке и вмешательству со стороны властей США», — цитирует его РИА Новости.

Дюжаррик добавил, что подобные действия несовместимы с обязательствами Соединённых Штатов, перечисленными в Уставе ООН и конвенции по привилегиям и иммунитету ООН.

Ранее американская газета The Washington Post рассказала о недовольстве Генсека ООН Антониу Гутерреша из-за поездки в Киев на встречу с украинским президентом Владимиром Зеленским.