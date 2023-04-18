Twitter заблокировал аккаунт секретариата ШОС через месяц после открытия

Twitter заблокировал аккаунт секретариата Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) через месяц после его открытия, рассказал заместитель генерального секретаря организации Григорий Логвинов.

«Нынешние тектонические потрясения в мире, обвальная деградация международных отношений и стремительное погружение мирового сообщества в конфронтационную пучину превращает цифровое пространство в плацдарм для сражений», — цитирует его РИА Новости.

По словам Логвинова, обвал отношений между Россией и Западом сказался и на секретариате ШОС, чей аккаунт в сети Twitter был заблокирован владельцами буквально через месяц после открытия.

28 марта генеральный секретарь Шанхайской организации сотрудничества Чжан Мин заявил, что объединение будет содействовать более справедливому международному сотрудничеству.

По его словам, для ШОС особую актуальность приобретает задача повышения эффективности усилий по поддержанию региональной стабильности в условиях набирающего силу процесса глобальной трансформации.