Генсек ШОС: организация будет содействовать более справедливому международному сотрудничеству

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Генеральный секретарь Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) Чжан Мин заявил, что объединение будет содействовать более справедливому международному сотрудничеству.

Соответствующее заявление он сделал в ходе проходящего на Хайнане Боаоского азиатского форума.

«Предполагается сосредоточить внимание на ключевых вопросах, имеющих непосредственное отношение к обеспечению человеческого благополучия, развития и безопасности... Организация руководствуется общими целями становления более справедливого и эффективного международного сотрудничества», — цитирует его ТАСС.

По его словам, для ШОС особую актуальность приобретает задача повышения эффективности усилий по поддержанию региональной стабильности в условиях набирающего силу процесса глобальной трансформации.

«ШОС является платформой для многостороннего сотрудничества», — подчеркнул генсек.

Ранее Чжан Мин заявил, что ШОС намерена последовательно расширять взаиморасчёты в национальных валютах среди членов организации.

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