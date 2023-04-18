В Польше приняли постановление о необходимости урегулировать вопрос репараций от ФРГ

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Правительство Польши приняло постановление о необходимости урегулировать вопрос репараций и компенсаций в отношениях с Германией.
В Польше приняли постановление о необходимости урегулировать вопрос репараций от ФРГ
  • РИА Новости

«Постановление Совета министров формально подтверждает, что ни во времена Польской Народной Республики, ни после восстановления суверенитета в 1989 году вопрос репараций, убытков, компенсаций и других форм возмещения ущерба, причинённого Польше и полякам во время Второй мировой войны, никак не был закрыт», — цитирует документ РИА Новости.

По мнению властей Польши, данное постановление поможет окончательно положить конец дискуссиям о якобы отказе польской стороны от репараций и компенсаций со стороны ФРГ.

Ранее польский МИД сообщил, что правительство ФРГ дипломатической нотой заявило об отсутствии намерения вести с Польшей переговоры о репарациях за ущерб от Второй мировой войны.

Канцлер Германии Олаф Шольц отмечал, что вопрос о репарациях Польше урегулирован международным правом.

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