В Польше приняли постановление о необходимости урегулировать вопрос репараций от ФРГ

Правительство Польши приняло постановление о необходимости урегулировать вопрос репараций и компенсаций в отношениях с Германией.

«Постановление Совета министров формально подтверждает, что ни во времена Польской Народной Республики, ни после восстановления суверенитета в 1989 году вопрос репараций, убытков, компенсаций и других форм возмещения ущерба, причинённого Польше и полякам во время Второй мировой войны, никак не был закрыт», — цитирует документ РИА Новости.

По мнению властей Польши, данное постановление поможет окончательно положить конец дискуссиям о якобы отказе польской стороны от репараций и компенсаций со стороны ФРГ.

Ранее польский МИД сообщил, что правительство ФРГ дипломатической нотой заявило об отсутствии намерения вести с Польшей переговоры о репарациях за ущерб от Второй мировой войны.

Канцлер Германии Олаф Шольц отмечал, что вопрос о репарациях Польше урегулирован международным правом.