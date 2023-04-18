Медведев упрекнул глав МИД G7 в лживости из-за заявлений о ядерной войне

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев упрекнул глав МИД стран G7 во лжи из-за их призывов в адрес Москвы подтвердить приверженность недопустимости ядерной войны.

«Вот же лживые твари. Они применяют ядерное оружие, но не каются. Они бесконечно лицемерят и врут своим и чужим... Они требуют от России выдать им какие-то гарантии про ядерное оружие, но по сути намекают на будущий ядерный конфликт нашей страны с НАТО», — написал он в своём Telegram.

Медведев также напомнил о высказывании главы Госдепа США Энтони Блинкена о том, что разрушения Хиросимы и Нагасаки представляют собой свидетельство безмерных человеческих страданий. При этом, подчеркнул политик, Блинкен не назвал виновных в совершении преступления.

«И всё это происходит в Японии. Там, где от ядерной бомбардировки погибли сотни тысяч. В стране, чьё руководство, по сути, плюёт на могилы своих соотечественников, убитых американцами», — добавил он.

На вопрос журналиста в адрес главы американского Госдепа о том, есть ли «ещё что-то, что он мог бы им сказать», помимо озвученного заявления, Блинкен не стал приносить каких-либо извинений.

6 и 9 августа 1945 года США нанесли ядерные удары по Японии. Бомбардировке подверглись города Хиросима и Нагасаки.

Погибли сотни тысяч человек, преимущественно гражданских, а многие местные жители десятилетиями умирали от воздействия радиации.

30 сентября президент России Владимир Путин напомнил, что Соединённые Штаты — единственная страна в мире, которая применила ядерное оружие, тем самым создав прецедент.

В МИД России при этом отметили, что Москва никому не угрожает ядерным оружием.

В начале апреля координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби заявил, что США согласны с позицией России о недопустимости возникновения ядерной войны.