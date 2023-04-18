Поручик Павелка: украинские военные оторвали башню танку Leopard 2

Короткая ссылка
Украинские военные в ходе тренировок в Польше на танках Leopard 2 оторвали башню одному из них, заявил офицер запаса польской армии Пётр Павелка.

«Произошла такая «мелкая авария», украинские солдаты, тренировавшиеся на всё ещё польских Leopard 2A4, просто въехали друг в друга», — сказал Павелка на своём YouTube-канале.

По его словам, вероятно, что один из танков наехал на другой и вырвал башню из корпуса.

Он отметил, что никогда не видел столь неумелого управления машиной.

Ранее глава Минобороны Испании Маргарита Роблес заявила, что до конца апреля на Украину должны доставить шесть испанских танков Leopard.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить