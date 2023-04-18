Поручик Павелка: украинские военные оторвали башню танку Leopard 2

Украинские военные в ходе тренировок в Польше на танках Leopard 2 оторвали башню одному из них, заявил офицер запаса польской армии Пётр Павелка.

«Произошла такая «мелкая авария», украинские солдаты, тренировавшиеся на всё ещё польских Leopard 2A4, просто въехали друг в друга», — сказал Павелка на своём YouTube-канале.

По его словам, вероятно, что один из танков наехал на другой и вырвал башню из корпуса.

Он отметил, что никогда не видел столь неумелого управления машиной.

Ранее глава Минобороны Испании Маргарита Роблес заявила, что до конца апреля на Украину должны доставить шесть испанских танков Leopard.