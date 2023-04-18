Илон Маск анонсировал создание чат-бота TruthGPT

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Американский предприниматель Илон Маск заявил о планах запуска собственной «честной» версии чат-бота TruthGPT.

«Я собираюсь запустить нечто, что я называю TruthGPT, или максимально ищущий истину искусственный интеллект, который стремится понять природу вселенной», — приводит РИА Новости слова Маска в интервью телеведущему Такеру Карлсону.

Он отметил, что стремящийся к пониманию вселенной искусственный интеллект вряд ли уничтожит людей.

Бизнесмен добавил, что ныне существующие чат-боты разрабатывают люди, которые склоняются к левым политическим взглядам.

В конце марта более тысячи экспертов в сфере искусственного интеллекта, включая Маска, призвали приостановить обучение нейросетей.

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