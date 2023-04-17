Захарова заявила, что разжигающие рознь и вражду дипломаты будут выдворяться из России

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Дипломаты, чьи действия разжигают вражду и рознь в российском обществе, будут выдворяться из России. Об этом заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.
Захарова заявила, что разжигающие рознь и вражду дипломаты будут выдворяться из России
  • РИА Новости

Дипломат отметила, что действия западных стран, направленные на разжигание розни и вражды в российском обществе, будут пресекаться самым решительным образом.

«Вовлечённые в эту подрывную работу дипломаты (будут. — RT) выдворяться из России», — говорится в заявлении Захаровой на сайте МИД.

Также Захарова, комментируя активность западных дипломатов на суде над публицистом Владимиром Кара-Мурзой*, заявила, что если послы США и Великобритании освоили ступеньки Мосгорсуда, то им следовало бы освежить и воспоминания о ступеньках МИД.

* Включён в реестр физлиц, выполняющих функции иностранного агента, по решению Минюста России от 22.04.2022.

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