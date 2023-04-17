Пентагон обеспокоен возможным применением ВСУ вооружений США для ударов внутри России

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В Пентагоне выражали обеспокоенность тем, что Киев может применять поставляемое США оружие для нанесения ударов внутри России.
Пентагон обеспокоен возможным применением ВСУ вооружений США для ударов внутри России
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщил в интервью американскому журналу Foreign Policy заместитель министра обороны США по политическим делам Колин Каль.

По его словам, США «выразили обеспокоенность» в связи с тем, что предоставленное оборудование может использоваться для таких атак со стороны украинской армии.

Президент США Джо Байден тоже отмечал, что Вашингтон не заинтересован в прямом вступлении в конфликт и в его переходе в третью мировую войну, пишет ТАСС.

В Белом доме при этом утверждают, что Соединённые Штаты позволяют украинским властям наносить удары по Крыму, Донецкой и Луганской народным республикам, а также Запорожской и Херсонской областям.

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