RT: прибыль телеканала «Дождь» выросла более чем на 650% c начала СВО

Российское юрлицо «Телеканал «Дождь»*, представлявшее одноимённое СМИ, получило в 2022 году 500 млн рублей. Как выяснил RT, об этом свидетельствует анализ данных Росстата.

Проведённые в отчётных документах по графе «Прочие доходы» эти средства обеспечили компании чистую прибыль в размере 195 млн рублей. Это на 665% больше, чем в 2021 году, и крупнейший показатель за всё время работы. Вместе с тем выручка юрлица по основному виду деятельности за тот же период снизилась на 52% — с 395,9 млн до 189,9 млн рублей. По словам близкого к «Дождю» собеседника RT, такие данные отчётности могут быть связаны с возросшим вниманием к медиапроекту зарубежных спонсоров.

Отмечается, что появился крупный источник «прочих доходов».

По этой строке в отчёте за год прошло 500 млн рублей. В результате чистая прибыль, которая в предыдущие три года варьировалась от 13 млн до 26 млн рублей, в 2022-м составила 195 млн рублей.

Согласно Положению бухгалтерского учёта, в графе 2340 («Прочие доходы») организация имеет право проводить, помимо прочего, средства, полученные «безвозмездно, в том числе по договору дарения» (ПБУ 9/99, пп. 7—9). Как показывает база Росстата, крупнейшая сумма за всё время существования телеканала прошла по его счетам в год начала военного конфликта России и Украины.

С момента начала СВО телеканал в своих эфирах регулярно противоречил официальным данным Минобороны и выставлял российских военнослужащих в нелицеприятном свете.

В марте 2022 года Генпрокуратура потребовала ограничить доступ к информационным ресурсам «Дождя» в связи с «целенаправленным и систематическим» размещением на сайте призывов к экстремистской деятельности, а в мае Тверской суд Москвы утвердил решение.

После того, как спонсоры телеканала осознали неминуемость закрытия проекта в России, единственное, что они могли, — сформировать подушку безопасности для переезда «Дождя» и закрытия для этого его текущих потребностей, говорит источник RT, знакомый с ситуацией.

«Средства с большой вероятностью поступили безвозмездно от спонсоров — медиамагната Дерка Сауэра или бывшего супруга гендиректора «Дождя» Натальи Синдеевой** основателя сети клиник «Чайка» Александра Винокурова», — рассказал источник.

«Дождь» объявил о временном прекращении работы в России в марте 2022 года — из-за закона об уголовном преследовании за фейки о ВС России, который предусматривает до 15 лет лишения свободы.

В сентябре канал уже вещал из Латвии и Грузии, однако в декабре из-за высказывания сотрудника «Дождя» Алексея Коростелева разгорелся скандал. Слова журналиста официальный Вильнюс расценил как «угрозу нацбезопасности» и лишил канал лицензии.

После этого бывший издатель «Ведомостей», нидерландский медиамагнат Дерк Сауэр пролоббировал переезд канала в Нидерланды. RT первым написал об этом решении и сообщил о грядущей продаже 50% канала Сауэру. Итогом стало получение в январе 2023 года нидерландской лицензии на вещание и открытие в Амстердаме нового юрлица — TVR Studios B.V.

* СМИ, признанное иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 20.08.2021.

** Включена в реестр физлиц, выполняющих функции иностранного агента, по решению Минюста России от 28.10.2022.