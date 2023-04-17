МИД: Москва и Пекин считают США ответственными за обострение на Корейском полуострове

Короткая ссылка
Россия и Китай считают, что ответственность за обострение ситуации на Корейском полуострове лежит на Соединённых Штатах и их союзниках.
МИД: Москва и Пекин считают США ответственными за обострение на Корейском полуострове
  • РИА Новости

Об этом говорится в совместном заявлении по итогам консультаций замглавы МИД России Андрея Руденко со специальным представителем китайского правительства по делам Корейского полуострова Лю Сяомином.

«Стороны согласились с тем, что ответственность за нынешнее обострение лежит на Вашингтоне и его союзниках», — говорится в заявлении.

Стороны отметили, что Запад отказывается вести диалог с КНДР о предоставлении стране гарантий безопасности, продолжая при этом наращивать в регионе крупномасштабные военные учения.

Ранее Лю Сяомин заявил, что США используют сложившуюся на Корейском полуострове ситуацию для создания препятствий КНР и формирования альянса против неё.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить