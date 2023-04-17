МИД: Москва и Пекин считают США ответственными за обострение на Корейском полуострове

Россия и Китай считают, что ответственность за обострение ситуации на Корейском полуострове лежит на Соединённых Штатах и их союзниках.

Об этом говорится в совместном заявлении по итогам консультаций замглавы МИД России Андрея Руденко со специальным представителем китайского правительства по делам Корейского полуострова Лю Сяомином.

«Стороны согласились с тем, что ответственность за нынешнее обострение лежит на Вашингтоне и его союзниках», — говорится в заявлении.

Стороны отметили, что Запад отказывается вести диалог с КНДР о предоставлении стране гарантий безопасности, продолжая при этом наращивать в регионе крупномасштабные военные учения.

Ранее Лю Сяомин заявил, что США используют сложившуюся на Корейском полуострове ситуацию для создания препятствий КНР и формирования альянса против неё.