МИД: Москва и Пекин считают США ответственными за обострение на Корейском полуострове
- РИА Новости
Об этом говорится в совместном заявлении по итогам консультаций замглавы МИД России Андрея Руденко со специальным представителем китайского правительства по делам Корейского полуострова Лю Сяомином.
«Стороны согласились с тем, что ответственность за нынешнее обострение лежит на Вашингтоне и его союзниках», — говорится в заявлении.
Стороны отметили, что Запад отказывается вести диалог с КНДР о предоставлении стране гарантий безопасности, продолжая при этом наращивать в регионе крупномасштабные военные учения.
Ранее Лю Сяомин заявил, что США используют сложившуюся на Корейском полуострове ситуацию для создания препятствий КНР и формирования альянса против неё.