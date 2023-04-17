Страны G7 выступили за продолжение диалога между Россией и США для снижения ядерных рисков

Страны G7 выступают за продолжение диалога между Россией и США в области стратегической стабильности.

«Группа семи» поддерживает добросовестные усилия, направленные на продолжение диалога между Россией и США в области снижения уровня ядерного и стратегического рисков», — говорится в заявлении группы директоров G7.

Отмечается, что «Большая семёрка» подчёркивает важность транспарентности в вопросе ядерного оружия, особенно учитывая сложный характер нынешней международной обстановки в области безопасности.

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Россия будет отвечать соответствующим образом на ядерное оружие США в Европе.