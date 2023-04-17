Грушко и замглавы МИД Китая обсудили отношения стран с ЕС и деятельность НАТО

Короткая ссылка
Замглавы российского МИД Александр Грушко обсудил со своим китайским коллегой Дэн Ли отношения стран с ЕС и деятельность НАТО.
Грушко и замглавы МИД Китая обсудили отношения стран с ЕС и деятельность НАТО
  • РИА Новости

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление ведомства.

«Состоялся обстоятельный и доверительный обмен мнениями о текущей обстановке в Европе, включая отношения двух стран с Европейским союзом, о деятельности и военном строительстве НАТО на фонe происходящей геополитической трансформации», — указали в министерстве.

Отмечается, что российской и китайской сторонами также затрагивались вопросы международной и региональной повестки дня.

Ранее президент России Владимир Путин в ходе встречи с министром обороны Китая Ли Шанфу заявил, что визит главы КНР Си Цзиньпина в Москву прошёл продуктивно.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить