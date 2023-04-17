Грушко и замглавы МИД Китая обсудили отношения стран с ЕС и деятельность НАТО

Замглавы российского МИД Александр Грушко обсудил со своим китайским коллегой Дэн Ли отношения стран с ЕС и деятельность НАТО.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление ведомства.

«Состоялся обстоятельный и доверительный обмен мнениями о текущей обстановке в Европе, включая отношения двух стран с Европейским союзом, о деятельности и военном строительстве НАТО на фонe происходящей геополитической трансформации», — указали в министерстве.

Отмечается, что российской и китайской сторонами также затрагивались вопросы международной и региональной повестки дня.

Ранее президент России Владимир Путин в ходе встречи с министром обороны Китая Ли Шанфу заявил, что визит главы КНР Си Цзиньпина в Москву прошёл продуктивно.