Депутат Белик: амбиции главы Минфина Литвы по поводу санкций разбиваются о реальность
- РИА Новости
«Амбиции главы Минфина Литвы разбиваются о реальность. К неудовольствию русофобски настроенных стран экономика России выстояла, так что Запад просчитался, решив, что санкции разрушат финансовую стабильность нашей страны», — заявил Белик.
Как добавил собеседник RT, более того, место недружественных стран заняли страны Африки, Восточной, Юго-Восточной Азии, с которыми Россия выстраивает конструктивное взаимодействие.
«Такая переориентация России стала неприятным сюрпризом для стран Запада, которые собственными санкциями нанесли вред себе», — подчеркнул парламентарий.
По словам Белика, главе Минфина Литвы стоило бы задуматься не о скорости влияния антироссийских санкций, а о том, «насколько отрицательными эти ограничения стали для самой Литвы», где, как отметил депутат, среди прочего наблюдаются рост цен на энергоносители и продукты питания, инфляция и безработица.
Ранее Скайсте высказала мнение, что международные санкции против России, введённые в связи с событиями на Украине, действуют медленнее, чем хотелось бы.
Она отметила, что это связано с тем, что «применение санкций больше похоже на марафон, чем на спринт».