NYT: Samsung обсуждает замену Google на своих устройствах поисковиком Bing от Microsoft
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Об этом пишет The New York Times со ссылкой на внутреннюю переписку Google.
В материале говорится, что реакцию Google можно описать словом «паника». По имеющимся оценкам, годовой доход от контракта с Samsung оценивался в $3 млрд.
Согласно внутренним документам, изученным газетой, Google начала модернизацию существующей поисковой системы, в том числе с помощью проекта Magi по интеграции искусственного интеллекта в существующие продукты компании.
В начале февраля компания Samsung представила на презентации в Сан-Франциско три смартфона из новой линейки Galaxy S23.
Отмечается, что самая дорогая модель смартфона — Samsung Galaxy S23 Ultra — получила основную камеру с разрешением 200 Мп, а также диагональ дисплея 6,8 дюйма.
Все модели смартфонов работают на процессоре Snapdragon 8 Gen 2.