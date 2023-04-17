NYT: Samsung обсуждает замену Google на своих устройствах поисковиком Bing от Microsoft

В Google были шокированы тем, что южнокорейский производитель электроники Samsung Electronics рассматривает возможность сделать на своих устройствах поисковиком по умолчанию Bing от Microsoft.

Об этом пишет The New York Times со ссылкой на внутреннюю переписку Google.

В материале говорится, что реакцию Google можно описать словом «паника». По имеющимся оценкам, годовой доход от контракта с Samsung оценивался в $3 млрд.

Согласно внутренним документам, изученным газетой, Google начала модернизацию существующей поисковой системы, в том числе с помощью проекта Magi по интеграции искусственного интеллекта в существующие продукты компании.

В начале февраля компания Samsung представила на презентации в Сан-Франциско три смартфона из новой линейки Galaxy S23.

Отмечается, что самая дорогая модель смартфона — Samsung Galaxy S23 Ultra — получила основную камеру с разрешением 200 Мп, а также диагональ дисплея 6,8 дюйма.

Все модели смартфонов работают на процессоре Snapdragon 8 Gen 2.