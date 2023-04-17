Портал Onet заявил о турецких самолётах с россиянами в воздушном пространстве Польши

Польский портал Onet опубликовал материал о турецких самолётах с россиянами в воздушном пространстве Польши.

Как отмечает издание, несмотря на различные ограничения, иностранные компании, которые не присоединились к антироссийским запретам на воздушное сообщение, продолжают перевозить российских туристов, в том числе в воздушном пространстве Польши.

«Россияне обходят запрет на полёты над Польшей», — указывает портал.

В материале отмечается, что, несмотря на закрытие воздушного пространства над Европой для российских самолётов и иностранные санкции, россияне продолжают спокойно летать как в Европу, так и в другие страны через европейское воздушное пространство. В качестве примера портал приводит рейсы Москва — Стамбул, осуществляемые турецкой авиакомпанией Turkish Airlines через Польшу.

Ранее Европейская организация по безопасности воздушной навигации спрогнозировала, что воздушное пространство России и Украины останется закрытым для полётов в Европу до 2029 года.