ЕС: воздушное пространство России будет закрыто для полётов в Европу до 2029 года

Европейская организация по безопасности воздушной навигации сообщила, что воздушное пространство России и Украины останется закрытым для полётов в Европу до 2029 года.

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