ЕС: воздушное пространство России будет закрыто для полётов в Европу до 2029 года
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Об этом сообщается на официальном сайте организации.
«Мы предполагаем, что воздушное пространство Украины и России остаётся закрытым до конца горизонта планирования (2029 год)», — говорится в сообщении.
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