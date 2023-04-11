ЕС: воздушное пространство России будет закрыто для полётов в Европу до 2029 года

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Европейская организация по безопасности воздушной навигации сообщила, что воздушное пространство России и Украины останется закрытым для полётов в Европу до 2029 года.
ЕС: воздушное пространство России будет закрыто для полётов в Европу до 2029 года
  • Gettyimages.ru
  • © Andreas Mohaupt

Об этом сообщается на официальном сайте организации.

«Мы предполагаем, что воздушное пространство Украины и России остаётся закрытым до конца горизонта планирования (2029 год)», — говорится в сообщении.

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