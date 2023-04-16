Лидеры Кении, Южного Судана и Джибути направятся в Судан для примирения сторон конфликта

Межправительственный орган по развитию Восточной Африки (IGAD) принял решение направить в Судан президентов Кении, Южного Судана и Джибути для примирения сторон конфликта.

«IGAD решил как можно скорее направить президента Киира (Салва Киир, Южный Судан), президента Руто (Уильям Руто, Кения) и президента Гелле (Исмаил Гелле, Джибути) для примирения конфликтующих групп», — приводит РИА Новости заявление властей Кении.

Ранее в Хартуме произошли вооружённые столкновения между подразделениями суданской армии и силами быстрого реагирования, вызванные разногласиями политического толка. По данным СМИ, число погибших в результате столкновений возросло до 56, ещё 596 граждан пострадали.

Совет Безопасности ООН обсудит ситуацию в Судане 17 апреля. Россия призвала конфликтующие стороны прекратить огонь.