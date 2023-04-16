Премьер Баварии требует от правительства ФРГ отдать АЭС в земельное ведомство

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Бавария после отключения в Германии последних АЭС, в том числе баварской «Изар-2», требует от правительства ФРГ выдать ей полномочия для самостоятельного использования атомной энергетики.
Премьер Баварии требует от правительства ФРГ отдать АЭС в земельное ведомство
  • AP
  • © Frank Jordans

Об этом заявил премьер-министр федеральной земли Маркус Зёдер изданию Bild am Sonntag.

«Бавария требует, чтобы федеральное правительство отдало право на дальнейшую эксплуатацию атомной энергии под ответственность земель», — сказал он.

Зёдер утверждает, что, пока кризис не закончится, немцы должны использовать все виды энергии до конца десятилетия.

Подобный отказ от АЭС немыслим в «стране инженеров Германии», отметил он.

«Вся остальная Европа ставит на безвредную для климата ядерную энергетику. И только немецкие зелёные могут позволить себе роскошь действовать вслепую в энергетической политике», — цитирует его издание.

Германия спустя более чем 60 лет использования атомной энергетики полностью отказалась от работы собственных АЭС: власти отключили от сети три последние работающие атомные электростанции — «Изар-2» (Бавария), «Неккарвестхайм-2» (Баден-Вюртемберг) и «Эмсланд» (Нижняя Саксония).

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