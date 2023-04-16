В Германии отключили последние три атомные электростанции
- AP
- © Martin Meissner
Об этом сообщает ZDF.
«Конец эпохи: все ядерные реакторы остановлены», — сказано в материале.
Как утверждается, противники ядерной энергетики отпраздновали исторический шаг по поэтапному отказу от ядерной энергетики, однако споры в стране о плюсах и минусах ядерной энергетики продолжаются.
Германское правительство отмечает, что полученные во всём мире знания о работе электростанций и утилизации радиоактивных отходов сыграли решающую роль в поэтапном отказе от использования атомной энергии для электроснабжения в Германии.
Накануне сторонники и противники атомной энергетики провели в Берлине акции в связи с отключением от энергосети последних трёх АЭС в Германии.