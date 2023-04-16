В Германии отключили последние три атомные электростанции

Германия спустя более чем 60 лет использования атомной энергетики полностью отказалась от работы собственных АЭС: власти отключили от сети три последние работающие атомные электростанции — «Изар-2» (Бавария), «Неккарвестхайм-2» (Баден-Вюртемберг) и «Эмсланд» (Нижняя Саксония).

Об этом сообщает ZDF.

«Конец эпохи: все ядерные реакторы остановлены», — сказано в материале.

Как утверждается, противники ядерной энергетики отпраздновали исторический шаг по поэтапному отказу от ядерной энергетики, однако споры в стране о плюсах и минусах ядерной энергетики продолжаются.

Германское правительство отмечает, что полученные во всём мире знания о работе электростанций и утилизации радиоактивных отходов сыграли решающую роль в поэтапном отказе от использования атомной энергии для электроснабжения в Германии.

Накануне сторонники и противники атомной энергетики провели в Берлине акции в связи с отключением от энергосети последних трёх АЭС в Германии.