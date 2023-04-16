В Германии отключили последние три атомные электростанции

Короткая ссылка
Германия спустя более чем 60 лет использования атомной энергетики полностью отказалась от работы собственных АЭС: власти отключили от сети три последние работающие атомные электростанции — «Изар-2» (Бавария), «Неккарвестхайм-2» (Баден-Вюртемберг) и «Эмсланд» (Нижняя Саксония).
В Германии отключили последние три атомные электростанции
  • AP
  • © Martin Meissner

Об этом сообщает ZDF.

«Конец эпохи: все ядерные реакторы остановлены», — сказано в материале.

Как утверждается, противники ядерной энергетики отпраздновали исторический шаг по поэтапному отказу от ядерной энергетики, однако споры в стране о плюсах и минусах ядерной энергетики продолжаются.

Германское правительство отмечает, что полученные во всём мире знания о работе электростанций и утилизации радиоактивных отходов сыграли решающую роль в поэтапном отказе от использования атомной энергии для электроснабжения в Германии.

Накануне сторонники и противники атомной энергетики провели в Берлине акции в связи с отключением от энергосети последних трёх АЭС в Германии.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить