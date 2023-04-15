В Берлине проходят демонстрации сторонников и противников атомной энергетики в ФРГ
- AP
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Как сообщает ТАСС, демонстранты собрались по разные стороны Бранденбургских ворот.
Отмечается, что среди противников атомной энергетики — члены организаций «Гринпис» и Extinction Rebellion. В митинге поддерживающих атомную энергетику принимают участие члены объединения Nuklearia.
Демонстранты проводят выступления и представляют различные инсталляции.
Подробнее о ситуации с закрытием АЭС в Германии — в материале ИноТВ.