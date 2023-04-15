В Берлине проходят демонстрации сторонников и противников атомной энергетики в ФРГ

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Сторонники и противники атомной энергетики проводят в Берлине акции в связи с отключением от энергосети последних трёх АЭС в Германии.
В Берлине проходят демонстрации сторонников и противников атомной энергетики в ФРГ
  • AP
  • © Markus Schreiber

Как сообщает ТАСС, демонстранты собрались по разные стороны Бранденбургских ворот.

Отмечается, что среди противников атомной энергетики — члены организаций «Гринпис» и Extinction Rebellion. В митинге поддерживающих атомную энергетику принимают участие члены объединения Nuklearia.

Демонстранты проводят выступления и представляют различные инсталляции.

Подробнее о ситуации с закрытием АЭС в Германии — в материале ИноТВ.

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