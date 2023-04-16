Профессор Нагенгаст предположил, что Трамп отомстит Зеленскому за дело о сыне Байдена

Экс-президент США Дональд Трамп отомстит украинскому лидеру Владимиру Зеленскому из-за отказа расследовать в 2019 году коррупционные схемы сына действующего американского президента Джо Байдена, заявил профессор Эмиль Нагенгаст.

Профессор уточнил, что такой вариант развития событий возможен в случае возвращения Трампа к власти.

«Если Трамп вернется в Белый дом, это будет катастрофой для Зеленского и Украины... Трамп принял это на свой счёт, и я не сомневаюсь, что он жаждет отомстить», — заявил он в интервью Newsweek.

Экс-президент США ранее в интервью Fox News заявил, что намерен баллотироваться на пост главы государства даже в случае, если его признают виновным в фальсификации документов.