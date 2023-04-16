Генсек ООН провёл переговоры с конфликтующими сторонами в Судане

Генсек ООН Антониу Гутерреш провёл переговоры с командующим армией Судана Абделем Фаттахом аль-Бурханом и командующим силами быстрого реагирования (спецназа) Мухаммедом Хамданом Дагало.

«Он провёл переговоры с Абделем Фаттахом аль-Бурханом и Мухаммедом Хамданом Дагало, призвав к немедленному прекращению насилия и возвращению к диалогу», — заявил официальный представитель лидера всемирной организации Стефан Дюжаррик.

Ранее силы быстрого реагирования Судана заявили, что подразделения армии страны атаковали их базу в Хартуме. Позднее в СБР заявили о вынужденном противостоянии с армией собственной страны.

Совет Безопасности ООН обсудит ситуацию в Судане 17 апреля.