Силы спецназа Судана заявили, что им сдался батальон ВС Египта на авиабазе Мерове

Силы быстрого реагирования (СБР) Судана сообщили, что на военной авиабазе Мерове им сдался батальон ВС Египта.

«Силам быстрого реагирования в Мерове сдался батальон египетской армии», — передаёт РИА Новости заявление СБР.

Отмечается, что военнослужащие этого государства находятся на базе в Мерове на основании соглашений с ВС Судана о проведении совместных тренировок и учений.

Ранее телеканал «Аль-Хадас» со ссылкой на представителей медицинских служб Судана сообщил, что два человека погибли и более 26 пострадали в результате вооружённых столкновений между армией Судана и силами быстрого реагирования на севере столицы страны.

Армия Судана заявила, что не будет вести переговоры с силами быстрого реагирования до прекращения ими беззаконий.