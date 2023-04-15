Силы спецназа Судана заявили, что им сдался батальон ВС Египта на авиабазе Мерове

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Силы быстрого реагирования (СБР) Судана сообщили, что на военной авиабазе Мерове им сдался батальон ВС Египта.
Силы спецназа Судана заявили, что им сдался батальон ВС Египта на авиабазе Мерове
  • AFP

«Силам быстрого реагирования в Мерове сдался батальон египетской армии», — передаёт РИА Новости заявление СБР.

Отмечается, что военнослужащие этого государства находятся на базе в Мерове на основании соглашений с ВС Судана о проведении совместных тренировок и учений.

Ранее телеканал «Аль-Хадас» со ссылкой на представителей медицинских служб Судана сообщил, что два человека погибли и более 26 пострадали в результате вооружённых столкновений между армией Судана и силами быстрого реагирования на севере столицы страны.

Армия Судана заявила, что не будет вести переговоры с силами быстрого реагирования до прекращения ими беззаконий.

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