Три человека погибли в результате столкновений в аэропорту Хартума и в Эль-Обейде

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Три человека погибли в ходе столкновений в аэропорту столицы Судана Хартума и в городе Эль-Обейд, сообщает профсоюз врачей страны.
Три человека погибли в результате столкновений в аэропорту Хартума и в Эль-Обейде
  • AFP

«Двое граждан погибли в аэропорту Хартума. Один гражданин погиб, пять пострадали от выстрелов боевыми патронами в городе Эль-Обейд в провинции Северный Кордофан», — цитирует заявление РИА Новости.

Кроме того, в профсоюзе сообщили, что офицер армии получил ранения в городе Омдурман.

Ещё три человека пострадали на юге Хартума и в Восточном Ниле.

Ранее заместитель председателя Верховного (Суверенного) совета Судана, командующий СБР Мухаммед Хамдан Дагло (Хамидти) заявил, что силам быстрого реагирования Судана пришлось вступить в противостояние с армейскими подразделениями.

Он добавил, что СБР продолжат преследовать председателя Верховного совета Судана Абделя Фаттаха Аль-Бурхана и предадут его правосудию.

По его словам, Аль-Бурхан «лжец и человек, который хочет уничтожить Судан».

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