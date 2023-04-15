В Турции заявили, что сделка с США по F-16 ускорилась после вступления Финляндии в НАТО

Официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын заявил, что сделка Анкары и Вашингтона по закупке истребителей F-16 ускорилась после вступления Финляндии в НАТО.

Gettyimages.ru

© Murat Taner

«После утверждения членства Финляндии в НАТО процесс ускорился», — приводит его слова РИА Новости. Ранее глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу выступил против увязывания вступления Швеции в Североатлантический альянс и продажи Турции американских истребителей F-16. В администрации США выразили уверенность, что Швеция станет членом НАТО к саммиту стран — участниц альянса, который состоится в Вильнюсе 11—12 июля.