В Турции заявили, что сделка с США по F-16 ускорилась после вступления Финляндии в НАТО

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Официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын заявил, что сделка Анкары и Вашингтона по закупке истребителей F-16 ускорилась после вступления Финляндии в НАТО.
В Турции заявили, что сделка с США по F-16 ускорилась после вступления Финляндии в НАТО
  • Gettyimages.ru
  • © Murat Taner

«После утверждения членства Финляндии в НАТО процесс ускорился», — приводит его слова РИА Новости.

Ранее глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу выступил против увязывания вступления Швеции в Североатлантический альянс и продажи Турции американских истребителей F-16.

В администрации США выразили уверенность, что Швеция станет членом НАТО к саммиту стран — участниц альянса, который состоится в Вильнюсе 11—12 июля.

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