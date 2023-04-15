Посольство России призвало находящихся в Судане россиян оставаться дома

Посольство России призвало россиян, которые находятся в Судане, сохранять спокойствие и оставаться дома.

«Призываем находящихся в Судане российских граждан оставаться дома и сохранять спокойствие», — приводит РИА Новости заявление дипмиссии.

Также в посольстве призвали стороны конфликта к скорейшему прекращению огня.

В диппредставительстве также сообщили, что российские дипломаты в Хартуме находятся в безопасности.

Ранее стало известно, что столкновения между армией Судана и силами быстрого реагирования начались в Хартуме.

Силы быстрого реагирования Судана заявили, что взяли под контроль аэропорты в Хартуме и Мерове.