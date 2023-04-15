CTV News: недавно приехавший в Канаду украинец получил ножевое ранение в Эдмонтоне

Приехавший несколько дней назад в Канаду гражданин Украины получил ножевое ранение на остановке в Эдмонтоне. Об этом сообщает издание CTV News.

«Мужчина, который в четверг утром получил ножевое ранение на автобусной остановке в Эдмонтоне, прибыл в Канаду с Украины всего несколько дней назад», — говорится в заявлении.

Отмечается, что неизвестный напал на 48-летнего Ивана Пилипчука, его госпитализировали с серьёзными ранениями.

Ранее стало известно, что в польской Лодзи группа местных жителей избила двух украинских граждан и потребовала от них «убираться домой».