В США внесли законопроект об ограничении права президента применять ядерное оружие
«Ни один президент не обладает правом или конституционными полномочиями в одностороннем порядке объявлять войну, не говоря о нанесении ядерного удара», — приводит РИА Новости слова сенатора-демократа Эда Марки.
По мнению конгрессменов, единоличное право президента на применение ядерного оружия должно быть ограничено с помощью «сдержек и противовесов».
Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Россия будет отвечать соответствующим образом на ядерное оружие США в Европе.