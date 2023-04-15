В США внесли законопроект об ограничении права президента применять ядерное оружие

Американские законодатели внесли законопроект, который запрещает президенту страны отдавать приказ о применении ядерного оружия без согласования с конгрессом.

«Ни один президент не обладает правом или конституционными полномочиями в одностороннем порядке объявлять войну, не говоря о нанесении ядерного удара», — приводит РИА Новости слова сенатора-демократа Эда Марки.

По мнению конгрессменов, единоличное право президента на применение ядерного оружия должно быть ограничено с помощью «сдержек и противовесов».

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Россия будет отвечать соответствующим образом на ядерное оружие США в Европе.