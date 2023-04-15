Глава МВД Франции: протестующие против пенсионной реформы напали на полицейский участок в Ренне

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Министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен заявил, что протестующие против пенсионной реформы напали на полицейский участок в городе Ренн на западе страны.

«Нападения на полицейский участок и церковь, совершённые хулиганами сегодня вечером в Ренне, неприемлемы», — написал Дарманен в Twitter.

Он также пообещал привлечь к ответственности тех, кто причастен к нападениям.

При этом BFM TV уточняет, что участники беспорядков подожгли входную дверь в один из отделов полиции в Ренне. 

Также протестующие против пенсионной реформы в Париже поджигают мусорные баки, объекты инфраструктуры.

14 апреля Конституционный совет Франции утвердил повышение пенсионного возраста в республике до 64 лет.

Президент Франции Эммануэль Макрон намерен подписать закон в течение двух дней.

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