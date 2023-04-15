Глава МВД Франции: протестующие против пенсионной реформы напали на полицейский участок в Ренне
«Нападения на полицейский участок и церковь, совершённые хулиганами сегодня вечером в Ренне, неприемлемы», — написал Дарманен в Twitter.
Он также пообещал привлечь к ответственности тех, кто причастен к нападениям.
При этом BFM TV уточняет, что участники беспорядков подожгли входную дверь в один из отделов полиции в Ренне.
Также протестующие против пенсионной реформы в Париже поджигают мусорные баки, объекты инфраструктуры.
14 апреля Конституционный совет Франции утвердил повышение пенсионного возраста в республике до 64 лет.
Президент Франции Эммануэль Макрон намерен подписать закон в течение двух дней.