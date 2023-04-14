Глава Минфина Намибии заявил, что страна заинтересована в инвестициях России

Намибия хотела бы видеть больше российских инвестиций в различные сферы африканской страны, включая энергетику. Об этом сообщил РИА Новости намибийский министр финансов Липумбу Шиими.

«Нам нужно больше российских компаний, приходящих в Намибию. Думаю, мы можем найти взаимовыгодные инвестиционные возможности», — сказал он на полях весенней конференции Международного валютного фонда и Всемирного банка в Вашингтоне.

Власти Намибии верят, что у России есть экспертиза в сфере энергетики, отметил он.

«У нас есть российская компания, которая работает в области минеральных ресурсов в Намибии», — рассказал министр.

Как стало известно ранее, власти Демократической Республики Конго изучают возможность использования в стране российской платёжной системы МИР.