Глава Минфина Намибии заявил, что страна заинтересована в инвестициях России
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«Нам нужно больше российских компаний, приходящих в Намибию. Думаю, мы можем найти взаимовыгодные инвестиционные возможности», — сказал он на полях весенней конференции Международного валютного фонда и Всемирного банка в Вашингтоне.
Власти Намибии верят, что у России есть экспертиза в сфере энергетики, отметил он.
«У нас есть российская компания, которая работает в области минеральных ресурсов в Намибии», — рассказал министр.
Как стало известно ранее, власти Демократической Республики Конго изучают возможность использования в стране российской платёжной системы МИР.