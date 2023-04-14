Президент США Байден поручил военным и разведке усилить меры защиты от утечек информации
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«Я поручил нашим военным и разведывательному сообществу предпринять шаги для дальнейшей защиты и ограничения распространения конфиденциальной информации», — сказано в его сообщении, опубликованном на сайте Белого дома.
Ранее фигуранту дела об утечке, предположительно, секретных документов Пентагона и американской разведки Джеку Тейшейре официально предъявили обвинение по статье об изъятии, хранении и передаче секретной информации.
Подлинность опубликованных в сети документов не подтверждена.