Президент США Байден поручил военным и разведке усилить меры защиты от утечек информации

Президент США Джо Байден поручил американским военным и разведке принять меры по защите секретных данных, чтобы не допустить повторные утечки.

«Я поручил нашим военным и разведывательному сообществу предпринять шаги для дальнейшей защиты и ограничения распространения конфиденциальной информации», — сказано в его сообщении, опубликованном на сайте Белого дома.

Ранее фигуранту дела об утечке, предположительно, секретных документов Пентагона и американской разведки Джеку Тейшейре официально предъявили обвинение по статье об изъятии, хранении и передаче секретной информации.

Подлинность опубликованных в сети документов не подтверждена.