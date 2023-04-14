В Киеве назвали циничными слова Орбана о том, что Украины не существует в финансовом плане

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В Киеве назвали циничными слова премьер-министра Венгрии Виктора Орбана о том, что Украина в финансовом плане — несуществующая страна.
В Киеве назвали циничными слова Орбана о том, что Украины не существует в финансовом плане
  • РИА Новости

Слова венгерского политика осудил пресс-секретарь украинского МИД Олег Николенко.

«Цинично, что венгерское руководство высказывается о финансовых вопросах других стран в то время, как сама Венгрия получает немалые деньги от Европейского союза для поддержки своей экономической стабильности», — цитирует его РИА Новости.

По словам Николенко, Европа, выделяя деньги Украине, якобы инвестирует в свою безопасность, а венгры должны быть благодарны украинцам за мирное небо над Будапештом и другими городами Европы.

Виктор Орбан ранее заявил, что Украина в финансовом отношении — несуществующая страна, она не может сама себя финансировать.

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев после этого поддержал слова Орбана, отметив, что, как только закончится западное финансирование Украины, «закончится сама Украина».

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