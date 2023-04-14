Макрон посетил Нотр-Дам и ознакомился с ходом реставрационных работ в соборе

Президент Франции Эммануэль Макрон с супругой Брижит посетил собор Парижской Богоматери.

Об этом сообщает BFMTV.

Макрон осмотрел собор и пообщался с реставраторами.

«Мы занимаемся восстановлением собора уже четыре года, и могу сказать, что мы выполним поставленные задачи», — заявил курирующий процесс реставрации генерал армии Жан-Луи Жоржелен.

Ранее реставраторы во Франции смонтировали шпиль для собора Парижской Богоматери. Он полностью идентичен тому, который украшал храм до пожара в 2019 году.