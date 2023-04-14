Макрон посетил Нотр-Дам и ознакомился с ходом реставрационных работ в соборе
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Об этом сообщает BFMTV.
Макрон осмотрел собор и пообщался с реставраторами.
«Мы занимаемся восстановлением собора уже четыре года, и могу сказать, что мы выполним поставленные задачи», — заявил курирующий процесс реставрации генерал армии Жан-Луи Жоржелен.
Ранее реставраторы во Франции смонтировали шпиль для собора Парижской Богоматери. Он полностью идентичен тому, который украшал храм до пожара в 2019 году.