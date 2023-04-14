Генконсульство России в Мумбае контролирует ситуацию с задержанными россиянами

Генконсульство России в Мумбае держит под контролем ситуацию с задержанными за проникновение на небоскрёб россиянами.

Об этом в дипломатической миссии заявили RT.

Романа Прошина и Максима Щербакова задержали ещё в декабре прошлого года в Индии. Мужчины хотели сделать фото Мумбая с последнего этажа небоскрёба, но их поймали и обвинили в незаконном проникновении на территорию ЖК «Империал» в элитном районе города с целью нанесения ущерба.

Защита Прошина добилась его освобождения под залог: «В настоящий момент адвокатом прорабатывается вопрос о возможном примирении сторон и отзыве претензий истца к ответчику».

Следующий суд назначен на 8 мая.

Ранее сообщалось, что в Индии двум россиянам грозит до семи лет заключения за проникновение на 60-этажный небоскрёб.

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