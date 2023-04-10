«Я остался без защиты»: задержанный в Индии за проникновение на небоскрёб россиянин просит вернуть его домой

В Индии двум россиянам грозит до семи лет заключения свободы за проникновение на 60-этажный небоскрёб. По словам Романа Прошина, они с приятелем хотели сделать фотографии Мумбая с последнего этажа. Индийские власти обвиняют его и второго россиянина в незаконном проникновении с целью нанесения вреда здоровью людей. Суд над мужчинами должен состояться в мае. Прошин надеется, что российские власти смогут защитить его интересы и помогут ему вернуться на родину.

32-летнего Романа Прошина и 25-летнего Максима Щербакова задержали в декабре прошлого года в индийском Мумбае за проникновение на территорию высотного жилого комплекса «Империал» в элитном районе города. Две 60-этажные башни-близнецы входят в список самых высоких зданий страны.

Индийские, а затем и российские СМИ писали, что россияне планировали подняться на самый верх здания, спуститься по внешней стороне небоскрёба и записать экстремальный ролик.

Прошина и Щербакова обвинили в предварительном сговоре и проникновении в помещение с целью нанесения ущерба (ст. 34 и 452 Уголовного кодекса Индии). Мужчинам грозит до семи лет лишения свободы и штраф.

Сам Роман Прошин в беседе с RT отметил, что они с приятелем хотели подняться на верх небоскрёба, чтобы сделать фотографии города с высоты птичьего полёта. В своих соцсетях мужчина делится профессиональными снимками, сделанными с высотных зданий в России и других странах.

«Это была моя первая поездка в Индию, через три дня после задержания я должен был продолжить своё путешествие — полететь в Таиланд. Когда мы поднимались, к нам подбежали охранники, стали свистеть. Мы с Максимом разделились, задержали меня уже снаружи небоскрёба. Несколько раз ударили, скрутили, — вспоминает Роман. — СМИ говорили, что мы якобы хотели записать видео, но это клевета — мы даже YouTube-канал не ведём».

По словам собеседника, он с приятелем был не первым, кто решил забраться на небоскрёб. Но из-за других руферов хозяин здания решил отыграться на тех, кто попался охране, уверен Прошин.

«На этот небоскрёб уже залезали француз и индиец. Они сняли видео, которое набрало много просмотров. Но мы ничего подобного снимать не планировали», — говорит мужчина.

Статья 452 Уголовного кодекса Индии предполагает, что злоумышленники проникли на чужую собственность «для подготовки причинения вреда здоровью, нападения или неправомерного удержания». Однако Прошин подчёркивает, что ни у него, ни у знакомого не было умысла причинять кому-то вред или портить имущество.

«Я виноват, что зашёл в подъезд без разрешения, но я даже не поднялся на крышу, ничего не сломал и ни на кого не нападал. Почему мне предъявляют ложные обвинения? На родине у меня остались родители-пенсионеры и младшая сестра. О моей ситуации знает только сестра и друзья, я не могу травмировать родителей и рассказать им. Я в этой системе остался без защиты», — отмечает россиянин.

Из страны не выпускают



После задержания Прошин и Щербаков провели ночь в отделении полиции, на следующий день их отправили в суд. Все судебные документы и обвинения, которые предоставили Роману (есть в распоряжении RT), написаны на хинди, самостоятельно разобраться в том, что именно ему вменяют, мужчина не смог.

Со своим адвокатом по назначению Прошин был вынужден общаться с помощью онлайн-переводчика, поскольку россиянин почти не владеет английским языком.

Суд согласился не арестовывать обвиняемых и отпустить их под залог в 15 тыс. рупий с человека (около 15 тыс. рублей).

После выхода под залог Прошин и Щербаков разошлись в разные стороны и сейчас не поддерживают общение. Оба они могут свободно перемещаться по Индии, однако выезд из страны им запрещён.

Роман обратился в российское посольство за помощью. Там ему рекомендовали получить разрешение на выезд (Exit Permit) в местном Бюро регистрации иностранцев (FRRO), поскольку к этому времени у него закончился срок действия туристической визы. Однако индийские власти отказались выпускать Прошина из страны из-за незакрытого уголовного процесса.

«Суды могут тянуться годами»

Роману посоветовали обратиться в полицию Мумбаи и ходатайствовать о получении разрешения покинуть страну.

«Я пришёл в отделение полиции, обратился к офицеру и попросил помочь оформить ходатайство для суда на право выехать из страны. Они сказали, что это возможно, но необходимо присутствие Максима, потому что у нас общее уголовное дело. Он приезжать (в Мумбаи) отказался, поэтому я остался заложником ситуации», — отмечает Прошин.

Роман Прошин увлекается фотографией и воздушной гимнастикой.

© Фото из личного архива

Сейчас Роман пытается найти адвоката, который согласится представлять его интересы и которому он сможет доверить своё дело. Деньги на платного защитника ему собирают друзья в России. У мужчины нет возможности легально работать, пока он находится в Индии, поскольку нет рабочей визы.

«Популярная практика тут — сниматься в массовке, но легально это можно делать только по рабочей визе. Некоторые снимаются на свой страх и риск, но мне и страхов и рисков хватило — пора бы и спокойной жизнью пожить. Работать удалённо я тоже не могу, потому что из техники у меня только старенький андроид», — рассказывает россиянин.

По его словам, сейчас он живёт в одном из самых дешёвых хостелов города, ему удалось договориться с администратором о скидке на жильё: 270 рупий за койко-место. Почти все деньги, которые ему присылают близкие, он откладывает на адвоката и покрытие возможного штрафа, который ему могут присудить, добавляет он.

Судебное заседание по делу Прошина и Щербакова назначено на 17 мая. Роман опасается, что процесс может затянуться на неопределённое время.

«Если говорить честно — я в отчаянии. Здоровье сильно подкосилось: я сплю очень редко, из-за этого постоянные головные боли. Россияне, сидевшие тут или сталкивающиеся с этой системой, говорят, что индийские суды могут тянуться годами. В лучшем случае я останусь тут ещё года на три в подвешенном состоянии. Я уже не говорю про возможный срок в тюрьме за якобы подготовку нападения, хотя я этого не делал. Я очень надеюсь, что наш МИД достаточно влиятелен и сможет помочь защитить мои интересы», — добавляет Роман Прошин.

RT отправил запрос в МИД РФ с просьбой помочь россиянину, который оказался в беде за границей.