TAC: утечка документов Пентагона свидетельствует о том, что украинский корабль тонет

Утечка секретных документов Пентагона говорит о том, что украинский корабль тонет, заявил обозреватель The American Conservative Брэдли Девлин.

В статье для издания он напомнил о приписываемой Бенджамину Франклину идиоме «небольшая течь потопит большой корабль».

«Это не маленькая утечка, а Украина — не огромный корабль», — пишет Девлин.

Он выразил мнение, что данная утечка свидетельствует о всё более уменьшающейся вероятности победы Украины.

Ранее стало известно, что Вооружённые силы Украины с начала спецоперации могли потерять около 40% истребительно-бомбардировочной авиации, а также почти четверть парка боевых вертолётов — такие оценки содержатся в документах, якобы принадлежащих разведсообществу США и оказавшихся в открытом доступе. Достоверность файлов при этом не подтверждена.