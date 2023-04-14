Мадуро послал к чёрту представителя госдепа США после угрозы ужесточить санкции

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Президент Венесуэлы Николас Мадуро отверг появившиеся в СМИ угрозы американского правительства усилить санкции против страны в случае неудачи диалога с несистемной оппозицией.

Издание Europa Press со ссылкой на представителя госдепартамента США ранее сообщало, что Вашингтон может ужесточить санкции в случае отсутствия продвижения диалога правительства Венесуэлы с оппозицией.

Мадуро заявил, что США предлагают диалог с «бандитским, коррумпированным и торгующим родиной сектором Унитарной платформы».

«Предлагаю этому представителю гринго пойти к черту, потому что Венесуэлу уважают», — приводит РИА Новости слова венесуэльского лидера в эфире телеканала Venezolana de Televisión.

Ранее Мадуро заявил, что российский лидер Владимир Путин является «великим воином».

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