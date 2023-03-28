Мадуро: действия Запада по эскалации украинского конфликта очевидны

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Действия США и их союзников направлены на то, чтобы загнать Россию в угол и добиться эскалации украинского конфликта, заявил президент Венесуэлы Николас Мадуро.

Он отметил, что осведомлён о движениях США и их союзников из Европы на геополитическом поле.

«Я думаю, это очевидно, думаю, что все в мире видят это таким образом, мы ясно видим — провокации против России, чтобы попытаться загнать её в угол и угрозами попытаться эскалировать войну на Украине и перенести её на территорию России», — приводит РИА Новости слова Мадуро в ходе церемонии с участием посла Китая.

Венесуэльский лидер добавил, что сейчас происходит зарождение новой глобальной геополитики, основанной на уважении между государствами.

Ранее Мадуро заявил, что российский лидер Владимир Путин является «великим воином».

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