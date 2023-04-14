Глава Пентагона поручил проанализировать доступ к разведданным для предотвращения утечек

Глава Пентагона Ллойд Остин дал поручение провести анализ доступа к разведывательным данным США с целью предотвращения новых утечек.

«Я поручаю заместителю министра обороны по разведке и безопасности провести проверку наших процедур доступа к разведданным, подотчётности и контроля в министерстве, чтобы предотвратить повторение подобных инцидентов», — говорится в заявлении Остина на сайте Пентагона.

Он также выразил благодарность Министерству юстиции и Федеральному бюро расследований за оперативное задержание подозреваемого по делу об утечке документов.

Ранее стало известно, что служащий ВВС Нацгвардии США Джек Тейшейра предстанет перед судом по делу об утечке из Пентагона 14 апреля.