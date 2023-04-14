Посол Антонов: Россия сохраняет сотрудничество с США в сфере космоса

Россия сохраняет сотрудничество с США в сфере космоса и контакты по урегулированию в Сирии, заявил российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов.

«Вы можете меня спросить, а что же осталось в российско-американских отношениях? Отвечу: это сотрудничество в области космоса», — приводит РИА Новости слова Антонова в эфире телепередачи «Большая игра».

Он отметил, что ситуация с договором о сокращении стратегических наступательных вооружений является «полуживой».

Дипломат добавил, что есть контакты по вопросам урегулирования в Сирии.

Также Антонов заявил, что Соединённые Штаты пообещали главе российского МИД Сергею Лаврову холодный приём в Нью-Йорке на Совете Безопасности ООН.