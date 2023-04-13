Посол Антонов: США пригрозили ответными мерами из-за ареста Гершковича

Короткая ссылка
США угрожают России ответными мерами, если Москва не освободит журналиста The Wall Street Journal Эвана Гершковича, подозреваемого в шпионаже.

Об этом сообщил российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов в эфире Первого канала.

Разговор с замгоссекретаря США Викторией Нуланд по поводу Гершковича проходил в очень жёстком ключе, отметил он.

«Никакого практического выхлопа не случилось. Американцы пригрозили нам ответными мерами, если мы в ближайшее время не освободим Гершковича», — цитирует его РИА Новости.

Гершкович был задержан в Екатеринбурге 30 марта. По информации ФСБ России, он по заданию американской стороны собирал данные о деятельности одного из предприятий российского ВПК.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить