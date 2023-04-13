Посол Антонов: США пригрозили ответными мерами из-за ареста Гершковича

США угрожают России ответными мерами, если Москва не освободит журналиста The Wall Street Journal Эвана Гершковича, подозреваемого в шпионаже.

Об этом сообщил российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов в эфире Первого канала.

Разговор с замгоссекретаря США Викторией Нуланд по поводу Гершковича проходил в очень жёстком ключе, отметил он.

«Никакого практического выхлопа не случилось. Американцы пригрозили нам ответными мерами, если мы в ближайшее время не освободим Гершковича», — цитирует его РИА Новости.

Гершкович был задержан в Екатеринбурге 30 марта. По информации ФСБ России, он по заданию американской стороны собирал данные о деятельности одного из предприятий российского ВПК.