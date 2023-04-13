Нуланд пообещала, что США продолжат передавать Украине конфискованные у России деньги

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США продолжат пытаться передать Украине деньги, конфискуемые у российских предпринимателей, а также замороженные на счетах Центробанка России, заявила замгоссекретаря Виктория Нуланд.
Нуланд пообещала, что США продолжат передавать Украине конфискованные у России деньги
  • Gettyimages.ru

Об этом она сказала, выступая на форуме американо-украинского партнёрства.

Нуланд отметила, что стоимость реконструкции Украины Всемирный банк оценил в $411 млрд.

«В феврале мы объявили о первом транше в рамках этих полномочий (на конфискацию частных средств) в $5,4 млн, за ним последуют новые объявления. Конечно, продолжаются дискуссии о судьбе примерно $300 млрд активов российского Центрального банка, которые мы и наши союзники заморозили», — цитирует её РИА Новости.

Агентство напоминает, что США в феврале конфисковали в пользу Украины порядка $5,4 млн со счёта российского предпринимателя Константина Малофеева в банке Sunflower Bank.

Журналист The New York Times Патрисия Коэн ранее отметила, что конфискация российских активов в США и Европе может привести к возникновению проблем у мировой экономики.

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